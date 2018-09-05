Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open: "У меня нет впереди еще десяти лет, чтобы одержать много побед"

Сегодня, 09:24

Американская теннисистка в двух сетах обыграла чешку Каролину Плишкову

Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open. Фото AFP
Серена Уильямс вышла в полуфинал US Open. Фото AFP

Американка Серена Уильямс вышла в полуфинал последнего в этом году турнира серии "Большого шлема" – US Open. В двух сетах она переиграла чешку Каролину Плишкову со счетом 6:4, 6:3. За выход в финал Серена Уильямс поспорит с Анастасией Севастовой (19) из Латвии, которая в двух партиях обыграла победительницу прошлогоднего турнира американку Слоан Стивенс, посеянную под третьим номером, со счетом 6:2, 6:3.

"В начале матча я играла не очень хорошо. Старалась просто совершить поменьше ошибок. Было важно победить соперницу из первой десятки рейтинга. Теперь я чувствую, что нахожусь на уровне, когда могу с ними конкурировать. Понимаю, что даже в полуфинале и финале ты еще далеко от реальной победы. Важна каждая игра, потому что у меня нет впереди еще десяти лет игры, чтобы одержать много побед на турнирах "Большого шлема", – сказала после игры Серена Уильямс.

"Серена – одна из лучших теннисисток мира. Не так важно, какое место в рейтинге она занимает. Она все равно сильнее всех. Она не делает подарков на корте. Она выполнит эйс или проведет свой лучший розыгрыш, когда у тебя только появляются шансы. Так и есть", – сказала Каролина Плишкова.

Напомним, что в четвертьфинал US Open вышла украинская теннисистка Леся Цуренко, которая в напряженном поединке обыграла чешку Маркету Вондроушову.
US Open, Серена Уильямс, теннисистка, Каролина Плишкова

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Источники:

Сегодня|Спорт, AFP

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