Серена Уильямс выйдет на корт через четыре месяца после рождения ребенка

Сегодня, 14:49

Экс-лучшая теннисистка мира впервые после беременности вернется на корт 30 декабря

Серена Уильямс. Фото AFP
Серена Уильямс. Фото AFP

Экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс вернется в теннис после беременности на выставочном турнире в Абу-Даби в конце декабря.

По данным СМИ, первый матч 36-летней 23-кратной чемпионки турниров "Большого Шлема" после рождения дочери состоится 30 декабря, имя ее соперницы пока неизвестно.

Серена Уильямс 1 сентября родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия. Ранее сообщалось, что теннисистка после рождения ребенка планирует вернуться на корт в 2018 году.

Серена Уильямс, не выступавшая с января, одержала 72 победы на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, долгое время находилась на первой строчке в мировом рейтинге.

Ранее с турнира в Абу-Даби снялись испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Станислав Вавринка и канадец Милош Раонич, их заменили испанец Роберто Баутиста-Агут, южноафриканец Кевин Андерсон и россиянин Андрей Рублев.

Напомним, что в ноябре в Новом Орлеане состоялась свадьба Серены Уильямс и американского предпринимателя Алексиса Оганяна.

Кстати, будучи в положении Серена Уильямс снялась обнаженной для журнала. Теннисистка также подтвердила, что планирует вернуться после родов: "Не думаю, что моя история завершена".
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РСпорт

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