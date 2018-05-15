Сергей Бубка стал менеджером Александра Зверева

31-летний Сергей Бубка, официально завершивший свою игровую карьеру, вошел в команду немецкого теннисиста Александра Зверева в качестве одного из менеджеров. На "Мастерсе" в Мадриде, где 21-летний Зверев выиграл титул, Бубка присутствовал в боксе игрока, а также появился на итоговом награждении игрока.

"Да действительно, я присоединился к команде Саши и буду сотрудничать с его агентом Патрисио Апеем. Могу сказать, что для меня эта деятельность не нова, так как я также сотрудничаю с Иваном Любичичем и Мартой Костюк", – рассказал Сергей Бубка.

Напомним, что Сергей Бубка в феврале этого года получил в Днепре "Награду за преданность" за выступления в Кубке Дэвиса, где он провел за сборную Украины 20 матчевых встреч.

Напомним, что на этой неделе проходит в Риме проходит женский турнир. Первая ракетка Украины Элина Свитолина в ожидании старта посетила матч чемпионата Италии между "Ромой" и "Ювентусом". Свитолина встретилась с легендой римского футбола Франческо Тотти и получила именную футболку.