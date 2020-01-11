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Шанс для Свитолиной: победительница US Open пропустит Australian Open

11 января, 17:28

Канадская теннисистка не успела восстановиться после травмы колена

Бьянка Андрееску

Бьянка Андрееску / Фото: Reuters

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Победительница US Open-2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску сообщила, что не примет участие в первом в сезоне турнире "Большого Шлема" Australian Open, который пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля. Шестая ракетка мира испытывала проблемы с коленом во время Итогового турнира WTA, из-за чего не смогла доиграть матч против Каролины Плишковой и снялась с турнира перед встречей с Элиной Свитолиной.

"К сожалению, я не смогу сыграть на Australian Open в этом году. Это было тяжелым решением, потому что я люблю играть в Мельбурне, но мне нужно соблюдать план по восстановлению колена. С нетерпением жду возвращения в Австралию, – написала спортсменка в своем Twitter.

Напомним, что пять украинок сыграют в первом турнире "Большого Шлема" этого сезона- это Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.

В квалификации женского сингла выступят Катарина Завацкая, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Дарья Лопатецкая, использующая свой замороженный рейтинг (228).

В мужском одиночном разряде в калификации выступит Сергей Стаховский. Как мы писали ранее, еще один теннисист из Украины Александр Долгополов снялся с Australian Open – он не успеет восстановиться после операции на ноге.

Ранее мы сообщали, что Australian Open не будут переносить из-за пожаров - организаторы придумали другой выход.

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теннис Australian Open Бьянка Андрееску

Источник: Сегодня|Спорт

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