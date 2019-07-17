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Симона Халеп назвала титул, о котором больше всего мечтает

17 июля, 11:23

Румынская теннисистка хочет выиграть медаль Олимпийских игр

Симона Халеп с трофеем Уимблдона
Симона Халеп с трофеем Уимблдона. Фото: AFP

Чемпионка Уимблдона Симона Халеп рассказала, что сможет считать карьеру успешно завершенной, если выиграет медаль Олимпийских игр. По ее словам, это важнее завоевания карьерного "Шлема".

"Хочу выиграть любую медаль на Олимпиаде, чтобы быть довольной всем, что сделала в теннисе. Это шанс выступить за страну. Всегда была рада делать это, играя в матчах Кубка Федерации.

Очень разочарована нашим поражением в полуфинале Кубка Федерации, поэтому сыграть хорошо и получить медаль стало бы исполнением мечты", – призналась Симона.

Халеп стала первой чемпионкой Уимблдона из Румынии. Она не раз заявляла, что намерена выступить на Олимпиаде в Токио как в одиночном, так и в парном разряде. Игры-2020 пройдут в столице Японии с 24 июля по 9 августа.

А вчера стало известно, что Симона Халеп понесет флаг Румынии на церемонии открытия Олимпиады-2020. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета Румынии Михай Ковалиу.

Интересно, что по дороге в финал Уимблдона Халеп победила украинку Элину Свитолину. Как мы писали ранее, Свитолина сделала признание после феерического выхода в полуфинал Уимблдона. "Не думала, что это произойдет здесь", – заявила украинка, которая на английской траве прервала свою серию из четырех четвертьфинальных фиаско на "шлемах".


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Тег Олимпийские игры, теннис, теннисистка, Олимпиада-2020, Симона Халеп

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Championat.ru

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