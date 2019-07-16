Симона Халеп понесет флаг Румынии на открытии Олимпиады-2020

Теннисистка впервые в карьере выиграла Уимблдон-2019

Симону Халеп с размахом встретили на родине. Фото: AFP

Новоиспеченная чемпионка Уимблдона-2019 румынка Симона Халеп будет знаменосцем национальной команды на открытии летних ОИ-2020. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета Румынии Михай Ковалиу во время встречи с Халеп, вернувшейся в Бухарест из Лондона, где она выиграла второй в карьере титул турнира "Большого шлема".

В 2018 году уроженка Констанцы с третьей попытки выиграла свой первый титул на турнирах "Большого Шлема" – Ролан Гаррос. А на прошлой неделе Халеп в финале Уимблдона разгромила Серену Уильямс. В рейтинге WTA Халеп поднялась на четвертую строчку, в чемпионской гонке – на вторую.

Ранее стало известно, что спортсменке вручат высшую государственную награду Румынии – Орден Звезды.

Интересно, что по дороге в финал Уимблдона Халеп победила украинку Элину Свитолину. Как мы писали ранее, Свитолина сделала признание после феерического выхода в полуфинал Уимблдона. "Не думала, что это произойдет здесь", – заявила украинка, которая на английской траве прервала свою серию из четырех четвертьфинальных фиаско на "шлемах".

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