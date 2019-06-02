Скандал в теннисе: австралийца выставили из зала, чтобы освободить место для Серены Уильямс

"Что за чушь!" – Доминик Тим шокирован поведением организаторов Открытого чемпионата Франции по теннису

Американская теннисистка Серена Уильямс сорвала пресс-конференцию австралийца Доминика Тима на Ролан Гаррос. Тим как раз общался с репортерами после победы над Пабло Куэвасом, и в это время организаторы приняли решение перенести пресс-конференцию в другое место, потому как в зале появилась Серена Уильямс, проигравшая Софии Кенин. Тима попросили перейти в зал поменьше, он был возмущен данным решением.

"Я не понимаю, что за чушь? Это шутка? Я должен уйти, потому что она пришла?" – обескуражено заявил Тим. После этого он остановил пресс-конференцию со словами: "Ну тогда я уйду. Я тоже могу делать то, что хочу".

Новак Джокович развлекает публику на Ролан Гаррос

Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

По словам журналиста Тумаини Карайола, сама Уильямс-младшая не собиралась "отбирать" у Тима конференц-зал и готова была дать интервью во втором зале, но организаторы настояли на другом.

Отметим, что Серена Уильямс не в первый раз провоцирует скандал. Напомним, в финале US Open-2018 американка проиграла 20-летней сопернице из Японии Наоми Осаке – 2:6, 4:6. При этом Серена Уильямс назвала рефери вором и пригрозила, что он больше никогда не будет судить матчи с ее участием. Ну и напоследок Серена обвинила судью в сексизме, за что лишилась еще одного гейма.

Как мы писали, к Ролан Гаррос Серена Уильямс готовилась на инвалидной коляске. Американская теннисистка сначала передвигалась на специальном кресле, а затем тренировалась как ни в чем не бывало.

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