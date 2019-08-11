Слезы после бюстгальтера и утешение на коленях: Серена Уильямс снялась с финала в Торонто

Бьянка Андрееску утешает Серену Уильямс / Фото: AFP

19-летняя канадка Бьянка Андрееску выиграла домашний турнир "Премьер" WTA в Торонто с призовым фондом 2,8 млн долларов. Это произошло после того, как ее соперница – экс-первая ракетка мира Серена Уильямс – отказалась от продолжения борьбы, уступая 1:2 с брейком в первом сете.

37-летняя американка Уильямс снялась с матча в слезах из-за травмы спины. Андрееску, сама игравшая первый турнир после травмы, подошла ее утешить и, присев на колени, сказала, что восхищается ею и не сомневается, что она вернется.

Что интересно, ранее Серена Уильямс называла другую причину проблем в своей игре. "Часто во время матчей я сильно отвлекаюсь. Сегодня в какой-то момент подумала о своем бюстгальтере", – сетовала американка после нервной победы в полуфинале над чешкой Марией Боузковой.

Уроженка Онтарио Бьянка Андрееску, год назад не входившая в топ-200, выиграла уже второй титул в сезоне и карьере и второй же – повышенной категории "Премьер" (5 и Mandatory). Напомним, весной Андрееску покорила Индиан-Уэллс, при этом еще никогда она не проигрывала во встречах с теннисистками из топ-10.

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В мировом рейтинге Андрееску завтра станет 14-й и отберет у 17-летней американки Аманды Анисимовой звание самого рейтингового тинейджера WTA. Также победа на родном покрытии принесла ей полмиллиона долларов призовых.

Отметим, что марте в триумфальном для Андрееску Индиан-Уэллсе жертвой канадки стала Элина Свитолина. Первая ракетка Украины проиграла Бьянке в полуфинале в трех сетах. Причем тогда тоже не обошлось без проблем со здоровьем. По словам Элины, она играла с травмой колена. Еще перед началом соревнований она сделала МРТ, а из-за нагрузок и трехсетовых матчей боль и воспаление усугубились.

Как сообщалось ранее, Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Свитолина в период с 2018-го по 2019 год заработала 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона составила прибыль от рекламы.

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