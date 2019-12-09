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Сломанную ракетку Серены Уильямс со скандального матча продали почти за полмиллиона

9 декабря, 20:28

Американская теннисистка сломала ракетку во время скандального матча на US Open-2018

Серена Уильямс на US Open-2019

Серена Уильямс на US Open-2019 / Фото: AFP

Сломанную ракетку американской теннисистки Серены Уильямс продали на аукционе, сообщает Tennis life. Победитель торгов заплатил за нее 20 910 долларов. Ракетку Уильямс сломала в финале US Open-2018 против Наоми Осаки (2:6, 4:6).

Волею случая ракетка досталась болбою того матча Джастину Аррингтон-Холмсу. Он продал ее в комиссионный магазин за 500 евро, после чего ее выкупил другой человек, который и выставил ее на аукцион.

Напомним, что поединок Уильямс против Осаки ознаменовался скандальным поведением американской теннисистки. По ходу встречи судья Карлос Рамос во втором сете оштрафовал Уильямс геймом в пользу соперницы за три нарушения правил: подсказки тренера, ту самую сломанную ракетку и оскорбление – Серена Уильямс назвала Рамоса "грабителем" и "лжецом". В итоге теннисистка была оштрафована на 17 тысяч долларов.

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Позже по мотива финального матча US Open австралийский художник Марк Найт нарисовал карикатуру на Серену Уильямс, которая взбудоражила правозащитников. Теннисистка изображена взбешенным ребенком, прыгающим на своей ракетке. У ног Серены лежит соска.

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теннис Серена Уильямс аукицон

Источники: СЭ , Сегодня|Спорт

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