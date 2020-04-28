Случайно заехала в другую страну: знаменитая теннисистка на карантине заплатила необычный штраф

В забавную ситуацию попала хорошо известная в мире бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс. 34-летняя спортсменка нарушила правила карантина необычным образом и заплатила за это немаленький штраф. К слову, в Испании запланировали 18 теннисных турниров, несмотря на пандемию.

Флипкенс устроила себе тренировку на велосипеде и поехала кататься по полупустым дорогам. Чтобы получить хорошую нагрузку, Кирстен запланировала проехать 130 км, и во время своего маршрута "случайно" заехала в соседние Нидерланды. Как известно, в Евросоюзе нет контроля на границах между странами. Однако в Бельгии во время карантина запрещено покидать территорию державы. Несмотря на то, что теннисистка сразу же завернула назад, когда обнаружила, что находится в Нидерландах, полиция ее засекла и оштрафовала на 250 евро.

Флипкенс рассказала эту истории в соцсетях и пожаловалась, что заплатила штраф, хотя за пределы Бельгии уехала меньше, чем на 1 км. Как она написала, ее GPS-навигатор не сообщил о пересечении границы, что и привело к нарушению.

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Сейчас Кристен занимает 77-е место в мировом рейтинге, за свою карьеру она заработала 5,27 млн долларов.

Вспомним, как украинка Леся Цуренко обыграла Флипкенс и впервые вышла в финал турнира WTA.

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