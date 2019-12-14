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Снигур проиграла финал турнира в Дубае: на кону были рекордные призовые и первый взрослый "Шлем"

14 декабря, 17:25

17-летняя украинка еще имеет шанс попасть в квалификацию Australian Open

Дарья Снигур

Дарья Снигур

17-летняя украинская теннисистка Дарья Снигур проиграла в финале самого крупного турнира в своей карьере – ITF с призовым фондом 100 тысяч долларов, который проходил в Дубае. В финале турнира украинка уступила Ане Богдан из Румынии – 1:6, 2:6.

Победа в Дубае могла бы гарантировать Снигур участие в квалификации Australian Open. Тем не менее, шанс сыграть на первом турнире "Большого Шлема" у Дарьи еще есть, ведь окончательный состав участников будет определен после подачи заявочных листов через 10 дней – кто-то может отказаться, а кому-то может достаться wild card. Ранее мы сообщали, что пять украинок сыграют в первом турнире "Большого Шлема" следующего сезона.

В данный момент Снигур занимает 328-е место в рейтинге WTA. За свою короткую карьеру Дарья уже успела заработать 14 537 долларов призовых.

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Интересно, что начинать выступления в Объединенных Арабских Эмиратах Даше пришлось в квалификации. Там киевлянка выиграла два матча, в том числе у победительницы открытого чемпионата Австралии 2008 года в парном разряде, соотечественницы Катерины Бондаренко.

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теннис Australian Open Дарья Снигур

Источник: Сегодня|Спорт

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