Соперница Ангелины Калининой отказалась доигрывать матч на US Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла во второй круг турнира "Большого шлема" в Нью-Йорке. В первом раунде украинка прошла Катинку фон Дайхманн из Лихтенштейна. Первый сет выиграла фон Дайхманн – 6:1, во втором Калинина взяла реванш на тай-брейке – 7:6 (7:0), а в третьем вела со счетом – 5:2, когда соперница снялась из-за травмы.

Во втором раунде Ангелина Калинина встретится с действующей чемпионкой, третьей ракеткой мира американкой Слоан Стивенс.

Напомним, Катерина Бондаренко проиграла белоруске Вере Лапко в первом круге US Open. Катерина Козлова вылетела от Лары Арруабаррены, а Даяна Ястремская уступила Каролине Муховой.

А вот лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина не без проблем вышла во второй круг последнего в году турнира "Большого шлема" US Open. В первом раунде соревнований Свитолина в трех сетах обыграла американку Сачию Викери (№79) – 6:3, 1:6, 6:1. Следующей соперницей Свитолиной на US Open будет немка Татьяна Мария (Германия).

Кстати, во время турнира в Канаде Элина Свитолина призвала обучить теннисисток оказанию первой медицинской помощи. Это случилось после того, как в матче с украинкой пострадала румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, которая неудачно упала и порвала связку на ноге.