Соперница Цуренко: "Почему ты так поступаешь? Я этого не понимаю"

19-летняя чешская теннисистка Маркета Вондроушова прокомментировала свое поражение в 1/8 финала US Open от украинки Леси Цуренко.

"Я не думаю, что она испытывала какие-то проблемы. Она просто притворялась. Она нормально играла. Это было просто представление. Вообще это странно. Ей около 30 лет. Почему ты так поступаешь? Я этого не понимаю", – заявила Маркета.

Напомним, что украинская теннисистка Леся Цуренко впервые в карьере пробилась в четвертьфинал турнира "Большого шлема". В матча 1/8 финала US Open Цуренко в тяжелейшей борьбе обыграла чешку Маркету Вондроушову – 6:7 (3:7), 7:5, 6:2. По ходу встречи Леся испытывала недомогание. Она вызывала на корт врачей, которые измеряли ей давление. Кстати, Маркета также обращалась за помощью медперсонала.

Соперницей Леси Цуренко в четвертьфинал US Open стала 19-я ракетка мира японка Наоми Осака.

Ранее мы писали, что Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате США под вторым номером, не сумел пробиться в четвертьфинал турнира. Федерер в четырех сетах проиграл представителю Австралии Джону Миллману со счетом – 6:3, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7).