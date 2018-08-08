Соперница Свитолиной покинула корт на инвалидной коляске

Украинка ценой травмы соперницы пробилась в третий раунд турнира в Монреале

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в третий раунд турнира WTA Premier 5 с призовым фондом 2 820 000 долларов Coupe Rogers, а ее соперница по второму раунду румынка Михаэла Бузарнеску покинула корт в инвалидной коляске.

Украинка выиграла первую партию со счетом 6:3, вела с брейком во второй, затем лидировала на тайбрейке со счетом 5:2, но Бузарнеску выиграла 5 розыгрышей подряд. Румынская теннисистка повела в третьем сете 3:0 с двумя брейками, но Свитолина выиграла подряд 4 гейма и вышла вперед.

Именно в восьмом гейме 3 сета разыгралась настоящая драма. При счете 15:15 на подаче Бузарнеску, румынка пыталась достать безнадежный матч, но не рассчитала скорость и врезалась в ограждение, упала и закричала.

Румынке долго оказывали помощь, ее правую ногу зафиксировали в гипсовую повязку и увезли с корта на коляске. Насколько серьезна травма Бузарнеску, станет известно позднее.

Следующая соперница Свитолиной определится в матче между британкой Йоханной Контой и Викторией Азаренко из Беларуси.

Сегодня ранее Леся Цуренко из-за травмы не смогла завершить поединок на турнире в Монреале. Испанская теннисистка Карла Суарес-Наварротаким образом обыграла уже двух украинок

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