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Соперницей Свитолиной в финале Итогового турнира стала первая ракетка мира

2 ноября, 20:58

В случае победы на турнире украинка станет обладательницей рекордных призовых в истории тенниса

Эшли Барти

Эшли Барти / Фото: Reuters

Австралийская теннисистка Эшли Барти стала второй финалисткой Итогового турнира WTA с призовым фондом в 14 миллионов долларов. В полуфинале турнира первая ракетка мира обыграла чешку Каролину Плишкову. Матч продлился 1 час 55 минут и завершился со счетом 4:6; 6:2; 6:3.

В финале турнира Барти сыграет с украинкой Элиной Свитолиной. Напомним, Свитолина пробилась в финал на отказе Белинды Бенчич. Бенчич отказалась продолжать матч при счете 5:7, 6:3, 4:1 в пользу Свитолиной. Добавим, что украинка является действующей победительницей турнира и первой, кто во второй год подряд пробилась в финал Итогового турнира WTA.

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Ранее мы писали, что Элина в Китае выиграла уже 25 миллионов гривен, в переводе на доллары – 995 тысяч. Если Элина продолжит в том же духе, то может стать обладательницей рекордных призовых в истории тенниса – $4,75 млн. Именно столько может выиграть Свитолина, если пройдет в Китае всю дистанцию без поражений.

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Смотрите также сюжет, как Элина Свитолина обыграла чешскую теннисистку Плишкову на старте турнира в Китае

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

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теннис Элина Свитолина Итоговый чемпионат WTA Каролина Плишкова Эшли Барти

Источник: Сегодня|Спорт

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