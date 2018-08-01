Список украинских теннисистов, которые выступят в квалификации US Open

Сегодня, 10:55

Украину в отборочном турнире представят пять теннисистов

Стаховский сыграет на US Open в 14-й раз. Фото AFP
Стаховский сыграет на US Open в 14-й раз. Фото AFP

Опубликованы заявочные листы в квалификацию последнего в сезоне турнира "Большого шлема" US Open-2018, который стартует 27 августа.

Украину в отборочном турнире представят пять теннисистов: Сергей Стаховский, Илья Марченко, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Катарина Завацкая.

Сергей Стаховский будет стартовать в Нью-Йорке уже в 14-й раз подряд и второй год подряд в квалификации. В прошлом году украинец уступил в финальном раунде отбора, а его лучший результат на американском мэйджоре – третий круг в 2011 и 2015 годах.

Илья Марченко использовал защищенный рейтинг, чтобы попасть в квалификацию US Open. Для Марченко это девятый старт в Нью-Йорке. В 2016 году он прошел здесь в четвертый круг, что стало его лучшим выступлением на турнирах "Большого шлема".

16-летняя Марта Костюк впервые сыграет на взрослом US Open. В прошлом году она выиграла здесь юниорский парный турнир вместе с сербкой Ольгой Данилович. Напомним, что в этом сезоне Костюк прошла квалификацию в Австралии, где затем дошла до третьего круга основной сетки, а также уступила во втором круге отбора на Ролан Гаррос и в финале Уимблдонской квалификации.

Ангелина Калинина будет стартовать на Открытом чемпионате США в четвертый раз подряд. В прошлом сезоне она впервые преодолела стартовый раунд квалификации и пока это лучший ее результат на кортах US Open.

Катарина Завацкая в Нью-Йорке дебютирует на турнирах "Большого шлема".

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Напомним, что в основной сетке US Open сыграют пять украинских теннисисток – Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская, а в мужском турнире может выступить Александр Долгополов.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выступит в Нью-Йорке в седьмой раз. В прошлом году она впервые вышла в четвертый круг турнира, где в трех сетах уступила Мэдисон Кис.

Леся Цуренко в девятый раз будет стартовать на US Open, но шестой раз в основе. Так же как и у Свитолиной, у Цуренко лучший результат – четвертый круг, который она показала в 2016 году.

Катерина Бондаренко уже в двенадцатый раз сыграет на американском мэйджоре и девятый раз в основной сетке, что является лучшим результатом в украинском женском теннисе. Катерина Бондаренко – единственная украинка, которой удалось сыграть в четвертьфинале US Open (2009 год).

Катерина Козлова в шестой раз приезжает в Нью-Йорк и в четвертый раз выступит в основной сетке. Лучший результат Козловой на этом турнире – второй круг в прошлом году.

Даяна Ястремская – впервые в карьере сыграет в основной сетке турнира "Большого шлема". 18-летняя украинка уже пробовала свои силы в квалификации Открытого чемпионата Австралии и Уимблдона, но оба раза проиграла во втором круге. После успешных результатов на турнирах ITF в Риме и Будапеште Ястремская сумела дебютировать в топ-100 и гарантировала себе место в основной сетке US Open.

Александр Долгополов в этом году больше пропускает турниров, чем играет. Травма. Его лучший результат в Нью-Йорке – четвертый раунд в 2011 и 2017 годах.
US Open, Элина Свитолина, Александр Долгополов, Илья Марченко, Катерина Козлова, Ангелина Калинина, Катерина Бондаренко, Катарина Завацкая, Даяна Ястремская, Марта Костюк

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Источник:

Большой теннис Украины

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