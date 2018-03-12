Спонсоры отказываются от теннисистки Бушар, а она зарабатывает популярность откровенными фото

Сегодня, 20:55

Канадская красотка попытается реанимировать свою теннисную карьеру,  а если не получится – смело может идти в модели

Эжени Бушар. Фото Instagram
Эжени Бушар. Фото Instagram

Экс-пятая ракетка мира Канадка Эжени Бушар, в 2014 году сыгравшая в финале Уимблдона, а также полуфиналах Australian Open и Ролан Гаррос, теряет спонсорские контракты.

Как сообщает Tennis World USA, с Бушар, сейчас находящейся во второй сотне рейтинга WTA, не хотят продлевать соглашения такие компании, как Colgate, Aviva и Usana.

Nike продолжает спонсировать Эжени, но исключительно предоставляет форму, не выплачивая ей никаких денег. Отметим, что по итогам 2016 года Бушар входила в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок в мире.

"Сейчас у меня ничего не идет так, как надо. Ситуация со спонсорами для меня в данный момент далеко не на первом месте. После Индиан-Уэллса я проведу время с командой, проанализирую ситуацию и постараюсь сделать перезагрузку", – сказала Бушар.

Тем не менее, Бушар не теряет популярности среди поклонников в Instagram. Теннисистка, имеющая 1,7 миллиона подписчиков в соцсети, недавно разделась для мужского журнала.

Ранее мы писали, что Эжени Бушар в бикини сходила на свидание со своим фанатом. Знаменитая канадская спортсменка уже в третий раз встретилась с болельщиком, которому проспорила встречу в начале прошлого года.
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Источники:

Championat.ru, Сегодня|Спорт

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