Стаховский и Марченко узнали соперников на US Open

Сегодня стартует мужская квалификация к последнему в году турниру серии "Большого шлема" – US Open. Накануне украинские теннисисты узнали своих соперников в отборе.

Сергей Стаховский (АТР 138) посеян под 23-м номером. Его соперником по первому матчу стал 23-летний американец Тай-Сон Квятковски (ATP 379). Теннисисты встретятся на корте впервые. На Открытом чемпионате США Стаховский дважды играл во втором раунде: в сезонах 2010 и 2015.

Илью Марченко (ATP 334) в первом раунде ожидает поединок против 22-го сеяного Иво Карловича (АТР 137). С 39-летним хорватом украинец ранее провел два матча: в 2015 году в Ньюпорте и в 2017 в Дохе, обе встречи остались в активе Карловича. Свой лучший результат в Нью-Йорке Марченко показал в 2016 году, когда дошел до четвертого раунда (рекорд украинца на мэйджорах).

Добавим, что лучший теннисист Украины перенес операцию и в этом году больше не вернется на корт. Проблемы с кистью Долгополов испытывал с января, но пытался вылечить без хирургического вмешательства.