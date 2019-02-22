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Стаховский не сумел выйти в полуфинал турнира в Марселе, проиграв 12-й ракетке мира

Сегодня, 22:03

В 1/2 финала Циципас сразится против победителя матча Давид Гоффен – Жиль Симон.

Сергей Стаховский
Сергей Стаховский. Фото: AFP
Стаховский не сумел выйти в полуфинал турнира в Марселе, проиграв 12-й ракетке мира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/055/60b/5c705560bfecb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/055/60b/5c705560bfecb.jpg Теннис В 1/2 финала Циципас сразится против победителя матча Давид Гоффен - Жиль Симон.

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№141 ATP) проиграл четвертьфинальный матч на турнире ATP-250 в Марселе. Опытный украинец в двух сетах проиграл 20-летнему греку Стефаносу Циципасу (№12 ATP), который посеянный во Франции под первым номером – 4:6, 3:6.

Отметим, что это вторая встреча теннисистов и первая победа грека. В 1/2 финала Циципас сразится против победителя матча Давид Гоффен – Жиль Симон.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла в полуфинале турнира в Дубае и не сможет защитить свой прошлогодний титул. Украинка за два часа уступила Белинде Бенчич.

Напомним, что ранее Леся Цуренко проиграла Симоне Халеп и не смогла выйти в четвертьфинал. Украинка потерпела второе поражение подряд от бывшей первой ракетки мира.

В начале января этого года стало известно, что лучшая теннисистка в истории Украины Элина Свитолина встречается с  Гаэлем Монфисом. Теннисисты родтвердили свои романтические отношения и даже завели совместный Instagram под аббревиатурой G.E.M.S.Life, что можно расшифровать как жизнь Гаэля Элины Монфиса Свитолиной. Слоган профиля: "Мы не идеальны, мы совершаем ошибки, и мы сделаем еще больше ошибок. Но это нормально".

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Тег теннис, Сергей Стаховский

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Источники:

Сегодня|Спорт , sport.ua

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