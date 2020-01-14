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Стаховский первым из украинцев победил на Australian Open в задымленном Мельбурне

14 января, 12:10

Лучший наш теннисист переиграл словенца Блажа Ролу в двух партиях

Сергей Стаховский

Сергей Стаховский / Фото: AFP

Во вторник в непростых условиях в Мельбурне стартовали отборочные соревнования Открытого чемпионата Австралии – первого в году турнира из серии "Большого шлема". В понедельник же прошла жеребьевка. Как мы сообщали, украинские теннисистов узнали соперников по квалификации Australian Open.

Начало дня для спортсменов вышло непростым. Из-за пожаров и сильного задымления (фото Reuters) в районе "Мельбурн парка" – теннисного стадиона – тренировки отменили, а квалификацию начали на час позже. Первая ракетка Украины Элина Свитолина даже пожаловалась в соцсетях на плохой воздух.

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Первую в этом году победу на "Шлеме" для Украины добыл наш лучших теннисист Сергей Стаховский. В первом круге квалификации ему пришлось непросто со словенцем Блажем Ролою. В первом сете киевлянин взял верх на тай-брейке – 7:6 (7:3), а во втором уже проще – 6:4.

Вторым соперником Стаха будет 22-летний Алехандро Табило из Чили. Сегодня он переиграл испанца Бернабе Сапату-Мираллеса – 7:6, 2:6, 6:3. Южноамериканец занимает 207-е место в мировом рейтинге.

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А вот первый женский успех ждем уже завтра. Сегодня Ангелина Калинина проиграла румынке Монике Никулеску – 6:7, 2:6.

Также мы сообщали, что украинки с побед стартовали на турнирах перед Australian Open. Успеха добились Даяна Ястремская и Катерина Козлова.

Смотрите, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

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