Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

Стаховский победил Балаша и вывел Украину вперед в Кубке Дэвиса

14 сентября, 14:00

Отличное начало для нашей сборной

Сергей Стаховский

Сергей Стаховский / Фото: AFP

Реклама

Сборная Украины проведет два первых матча со сборной Венгрии в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Ранее мы писали, что Стаховский не смог выйти в четвертьфинал турнира во Франции.

Первый на корт вышел Сергей Стаховский. Украинец успешно начал противостояние Украина – Венгрия, обыграв в двух сетах Аттилу Балаша – 6:4, 6:3.

Таким образом, украинцы повели в противостоянии с венграми, матчи которого проходят в Будапеште — 1:0. Позже состоится и второе противостояние дня: Илья Марченко сразится с Мартоном Фучовичем.

Напомним, что 12 победителей этого этапа пройдут в квалификационный этап Кубка Дэвиса-2020, остальные будут выступать на зональных соревнованиях в следующем сезоне.

Также добавим, что обыграв во вторник Йоханну Конту в матче за выход в полуфинал US Open-2019, Элина Свитолина гарантировала себе место в ТОП-3 рейтинга WTA по окончании Открытого чемпионата США. Если же 24-летняя одесситка выиграет американский "Шлем", то с нынешнего пятого места в списке лучших теннисисток планеты взлетит сразу на вторую позицию.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

теннис Кубок Дэвиса Сергей Стаховский

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Свитолина идет на полмиллиарда: озвучена гигантская сумма призовых Элины за всю карьеру
Свитолина идет на полмиллиарда: озвучена гигантская сумма призовых Элины за всю карьеруТеннис
Комментатор:
Комментатор: "Если Серена будет подавать первым мячом, то у Свитолиной мало шансов"Теннис
"Дьявол" запретил американке Линдси Вонн аплодировать россиянину Медведеву в финале US OpenТеннис
Марафон в 42 мяча: Элина Свитолина покидает турнир в Китае
Марафон в 42 мяча: Элина Свитолина покидает турнир в КитаеТеннис
Свитолина стала овощем: китайцы дали неожиданное прозвище лучшей украинской теннисистке
Свитолина стала овощем: китайцы дали неожиданное прозвище лучшей украинской теннисисткеТеннис
К черту суеверия: Свитолина отметила свой день рождения тяжелой победой над Путинцевой
К черту суеверия: Свитолина отметила свой день рождения тяжелой победой над ПутинцевойТеннис

Новости партнеров

Loading...