Стаховский победил Балаша и вывел Украину вперед в Кубке Дэвиса

Сергей Стаховский / Фото: AFP

Реклама

Сборная Украины проведет два первых матча со сборной Венгрии в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. Ранее мы писали, что Стаховский не смог выйти в четвертьфинал турнира во Франции.

Первый на корт вышел Сергей Стаховский. Украинец успешно начал противостояние Украина – Венгрия, обыграв в двух сетах Аттилу Балаша – 6:4, 6:3.

Таким образом, украинцы повели в противостоянии с венграми, матчи которого проходят в Будапеште — 1:0. Позже состоится и второе противостояние дня: Илья Марченко сразится с Мартоном Фучовичем.

Напомним, что 12 победителей этого этапа пройдут в квалификационный этап Кубка Дэвиса-2020, остальные будут выступать на зональных соревнованиях в следующем сезоне.

Также добавим, что обыграв во вторник Йоханну Конту в матче за выход в полуфинал US Open-2019, Элина Свитолина гарантировала себе место в ТОП-3 рейтинга WTA по окончании Открытого чемпионата США. Если же 24-летняя одесситка выиграет американский "Шлем", то с нынешнего пятого места в списке лучших теннисисток планеты взлетит сразу на вторую позицию.





Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама