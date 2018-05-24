Стаховский проиграл в финале квалификации Ролан Гаррос

Сегодня, 19:26

Бывший лучший теннисист Украины в трех сетах уступил Илье Ивашко из Беларуси

Сергей Стаховский. Фото AFP
Сергей Стаховский. Фото AFP

Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог пробиться в основную сетку на Открытом чемпионате Франции. В финале квалификации Стаховский в трех сетах проиграл белорусскому теннисисту Илье Ивашко – 4:6, 7:6, 2:6.

Ранее экс-лучший украинский теннисист во втором круге квалификации Ролан Гаррос в трех сетах упорной борьбы обыграл француза Констана Лестьенна.

Увы, зачехлила ракетку и восходящая звезда украинского тенниса Марта Костюк. В двух сетах Костюк проиграла итальянской теннисистке Мартине Тревизан – 3:6, 3:6. Поединок второго раунда квалификации Ролан Гаррос продолжался 1 час и 16 минут.

Напомним, что в женском турнире в Риме Элина Свитолина в финале обыграла первую ракетку мира Симону Халеп. Румынка проиграла первый сет "под ноль", счет матча – 6:0, 6:4 в пользу украинской теннисистки.

Ранее мы писали, что лучший теннисист мира Рафаэль Надаль вышел на четвертое место в истории по количеству завоеванных трофеев. У Надаля 78 титулов. Первое место у американца Джимми Коннорса (109), за ним следом расположился швейцарец Роджер Федерер (97), замыкает первую тройку чех Иван Лендл (94).
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Сегодня|Спорт

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