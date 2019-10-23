Стаховский с победы стартовал на турнире в Германии

Сергей Стаховский / Фото: AFP

Украинский теннисист Сергей Стаховский пробился в 1/8 финала Челленджера в Гамбурге. Украинец во втором раунде обыграл представителя США Максима Кресси.

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Матч продолжался два часа и восемь минут и завершился со счетом 7:6, 7:6. И в первом, и во втором сете Стаховский оказался сильнее на тай-брейке. Соперник сделал 11 эйсов, четыре раза ошибся при вводе мяча в игру, а также реализовал один брейк-поинт.

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Отметим, что Сергей Стаховский, сеяный под четвертым номером на этом турнире с призовым фондом в 50 тысяч евро. И следующим соперником украинского теннисиста, в 1/8 финала, станет представитель из Турции Алтуг Челикбилек.

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Как мы писали ранее, Свитолина на стиле прибыла в Китай защищать титул чемпионки мира по теннису. Год назад украинке на нашлось равных в Сингапуре. Подтверждать королевское звание Элина будет в Поднебесной.

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