Стаховского удивила 15-минутная пауза в матче с россиянином на Ролан Гаррос

Лучший украинский теннисист прокомментировал поражение от россиянина из третьей сотни рейтинга

Сергей Стаховский. Фото: Instagram

В четверг первая ракетка Украины Сергей Стаховский не сумел выиграть финал квалификации Ролан Гаррос, уступив Алексею Ватутину со счетом 4:6, 6:1, 3:6. Как мы сообщали, лучший украинский теннисист проиграл россиянину из третьей сотни рейтинга. Стаховский прокомментировал свою игру и шансы попасть в основу Ролан Гаррос как "лаки лузер" (счастливый проигравший – пер.).

теннисист Сергей Стаховский

"Из трех сыгранных сетов мне понравилось максимум четыре гейма в моем исполнении. Все остальное – сплошной пассив. Как я оценю свою подачу сегодня? Эпизодично она мне помогала, но 48% первой подачи за матч – довольно низкий процент. На грунте этого недостаточно, чтобы выиграть. Плюс действия на задней линии впечатляющими не назовешь. Ватутин же сыграл для меня ожидаемо. Да, моментами резко, моментами удачно, но моментами он достаточно ошибался.

У меня лишь два вопроса по матчу. 15-минутная пауза между вторым и третьим сетом, когда соперник ушел в туалет, и судья повел его непонятно куда. Все это переросло в нереальную паузу и я просто остыл. Ну и второе – потеря концентрации при счете 3:2 в третьем сете. После снятия Милоша Раонича шансы на "лаки лузера" – 50 процентов. В пятницу состоится жеребьевка после того, как сыграют все матчи квалификации", – рассказал Стаховский.

Ранее в четверг 19-летняя украинка Завацкая впервые в карьере вышла в финал квалификации "Шлема". Катарина Завацкая разгромила первую ракетку Грузии Екатерину Горгодзе.

А другая наша теннисистка Даяна Ястремская пробилась в полуфинал турнира в Страсбурге. 19-летняя украинская теннисистка разгромила француженку Фиону Ферро.

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