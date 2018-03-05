Стало известно, с кем встречается теннисистка Мария Шарапова

У пятикратной победительницы турниров "Большого Шлема" россиянки Марии Шараповой новый бойфренд – 38-летний британский миллионер Александр Джилкс.

Уроженец Лондона дружит с членами британской королевской семьи – принцами Уильямом и Гарри. Александр говорит по-русски, поскольку его мама, Робин Джилкс, долгое время работала на факультете России и Восточной Европы Университета Оксфорда.

С 2012 по 2016 год Джилкс был женат на американском дизайнере Мише Нону. С момента развода с американкой прошел год и теперь Джилкс нашел себе новую подругу в лице 30-летней российской теннисистки Марии Шараповой.

Александр Джилкс – соучредитель онлайн-аукциона предметов искусства Paddle8.

В прошлом году Мария Шарапова заявила, что рассталась с бойфрендом из-за денег: знаменитая российская спортсменка выпустила автобиографию, в которой рассказала об отношениях с баскетболистом Сашей Вуячичем.

Ранее мы писали, что полиция Индии начала расследование против Марии Шараповой: теннисистка агитировала покупать квартиры у компании, которая ничего не строила.

Напомним, что теннисистка в прошлом году вернулась на корт после длительной дисквалификации. Из-за истории с допингом Мария Шарапова потеряла около 100 миллионов долларов.