Старт Уимблдона: первые соперницы украинских теннисисток

В основной сетке турнира "Большого шлема" сыграют четыре наши спортсменки

Первая ракетка Украины Элина Свитолина. Фото: AFP

Состоялась жеребьевка третьего в году турнира серии "Большого шлема" – Уимблдона. В женском разряде выступят четыре украинские теннисистки.

Элина Свитолина (№8) седьмой год подряд выступит в основной сетке Уимблдона. Первой соперницей украинки станет Дарья Гаврилова (№78). Свитолина выиграла пять последних матчей против австралийки, в том числе в этом году в Индиан-Уэллс. Лучшим результатом Элины является четвертый круг в 2017 году, а в прошлом сезоне она проиграла в стартовом матче.

Леся Цуренко (№33) в первом круге турнира встретится с Барборой Стрыцовой (№50) из Чехии. Украинка в прошлом году дважды проиграла чешке на траве в Бирмингеме, а затем во втором круге Уимблдона. Цуренко в девятый раз сыграет в основе Уимблдона, показав свой лучший результат в 2017 году, когда дошла до третьего круга.

Даяна Ястремская (№36) дебютирует в основной сетке травяного "мэйджора". В стартовом матче 19-летняя одесситка сыграет против Камилы Джорджи (№41). В 2017 году Ястремская проиграла итальянке в квалификации грунтового турнира в Страсбурге.

Катерина Козлова (№67) возвращается на корт после полученной травмы на Ролан Гаррос, которая помешала ей сыграть против Элины Свитолиной. В первом матче украинка встретится с американкой Лорен Дэвис (№96), попавшей в основную сетку в статусе "лаки-лузера". Козлова в третий раз сыграет в основной сетке Уимблдона, ранее дважды проиграв на старте.

Ранее сообщалось, что Сергей Стаховский уступил 25-летнему представителю Австралии Эндрю Харрису. Поединок продолжался 1 час 39 минут и завершился со счетом – 6:3, 3:6, 3:6. Таким образом лидер украинского мужского тенниса впервые за 10 лет (с 2009 года) не сыграет в основной сетке Уимблдона. Вылет Сергея оказался вдвойне обидным ввиду того, что пришелся на шестую годовщину его знаменитой победы над легендарным Роджером Федерером.

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Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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