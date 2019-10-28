Сто миллионов для Свитолиной: прогноз на стартовый матч украинки на Итоговом турнире в Китае

Неофициальный ЧМ по теннису Элина начинает поединком против чешки, у которой выиграла три последних встречи

Элина Свитолина / Фото: Getty Images

В понедельник, 28 октября, лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина стартует на Итоговом турнире WTA – неофициальном чемпионате мира по теннису. В своем первом матче на соревнованиях в китайском Шэньчжэне с призовым фондом 14 миллионов долларов 25-летняя одесситка, занимающая восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, встречается со второй ракеткой мира – чешкой Каролиной Плишковой. Ориентировочное начало противостояния – в 12:30 по Киеву.

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Напомним, в Шэньчжэне Элина Свитолина защищает титул победительницы Итогового турнира, добытый в прошлом году в Сингапуре. Тогда в финале украинка в трех сетах одолела американку Слоан Стивенс – 3:6, 6:2, 6:2. Смотрите, как это было:

Кстати, на нынешнем Итоговом турнире среди участниц в одиночном и парном разрядах нет ни одной американки – это случилось впервые за 49-летнюю историю соревнований!

Элина Свитолина / Фото: AFP Реклама

Каролина Плишкова / Фото: AFP

Прогноз на матч Свитолина – Плишкова. В этом поединке аналитики букмекерских контор прогнозируют более-менее равную борьбу, однако небольшим фаворитом при этом называют все-таки теннисистку из Чехии. На ее победу установлен коэффициент 1.89, на победу украинки – 1.95. Иными словами, вероятность выигрыша матча Плишковой оценивается в 51 процент, а Свитолиной – в 49 процентов. Наиболее вероятный счет, по раскладам букмекеров, – 2:0 в пользу Каролины. Коэффициент на такой исход равен 2.95.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Предыдущие встречи Свитолиной и Плишковой. Ранее соперницы встречались друг с другом 8 раз. Пять побед – на счету чешки, три виктории – за плечами у украинки. Кстати, их предыдущий матч прошел тоже на харде, и тоже – на Итоговом турнире: в 2018-м в Сингапуре Элина Свитолина одолела Каролину Плишкову в трех партиях – 6:3, 2:6, 6:3.

Отметим, что после пяти кряду поражений от Плишковой Свитолина подобрала ключик к этой сопернице и три последние поединка у нее выиграла.

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Деньги. Отметим, что за свою профи-карьеру в теннисе 25-летняя Элина Свитолина заработала 16 384 960 долларов. Призовые 27-летней Каролины Плишковой на данный момент составляют 18 292 518 долларов. Победительницу Итогового турнира-2019 в Китае ждет пополнение счета на сумму от 4,114 до 4,725 миллиона долларов. В пересчете на украинскую валюту – это порядка ста миллионов гривен.

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

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