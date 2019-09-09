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Страдания Андрееску: в Украине вспомнили, как довели до судорог победительницу US Open-2019

9 сентября, 10:36

Капитан нашей сборной рассказал о сенсационной победительнице Открытого чемпионата США по теннису

Поверженная Уильямс и чемпионка Андрееску

Поверженная Уильямс и чемпионка Андрееску / Фото: AFP

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима прокомментировал сенсационный триумф канадки Бьянки Андрееску, которая в финале US Open обыграла Серену Уильямс – 6:3, 7:5. Отметим, что титул 19-летняя Андрееску заработала с первой попытки: это был ее дебют в основе US Open и всего четвертое выступление на "шлемах". А ведь еще год назад в это время она занимала 208-е место в рейтинге WTA!

"То, что Андрееску – игрок классного уровня, чувствовалось еще в матче Кубка Федерации в Канаде, который мы проиграли, - вспомнил Михаил Филима апрельскую встречу прошлого года, где Украина уступила 2:3. – В первый день Андрееску играла против Леси Цуренко. Бьянка тогда стояла за первой сотней. И у Леси были большие проблемы. Она вела в третьем сете 4:0, но у Андрееску уже были такие судороги, что та не смогла продолжить матч. Ничего удивительного, что за последнее время она так сильно поднялась в рейтинге. У нее все есть: агрессивный форхенд, стабильный бекхенд, она отлично двигается по корту, умеет менять ритм. Это довольно универсальная теннисистка, которая может приспособиться к любой игре", – заключил капитан женской сборной Украины по теннису. 

Как сообщалось ранее, в мужском финале US Open Рафаэль Надаль обыграл Даниила Медведева в пятисетовом триллере. По ходу встречи, которая продолжалась 4 часа 50 минут, Медведев сумел отыграться, уступая 0:2 по сетам. Но в пятой партии испанец добил россиянина - 7:5, 6:3, 5:7, 4:6, 6:4.

Напомним, украинка Элина Свитолина на US Open-2019 дошла до полуфинала:

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теннис US Open Бьянка Андрееску

Источник: Сегодня|Спорт

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