Суд Алматы решил, что украинцы Бондаренко и Долгополов играли договорные матчи

Шесть других судов в Казахстане приняли сторону теннисистов

Городской суд Алматы разрешил букмекерам не выплачивать игрокам ставки по некоторым матчам украинских теннисистов Александра Долгополова и Катерины Бондаренко, сообщает издание "Время".

Под подозрение попали два матча, который состоялись 20 августа 2017. В этот день Долгополов проиграл португальцу Тьягу Монтейру на Winston Salem Open – 3:6, 3:6, а Бондаренко уступила Ане Богдан из Румынии на Connecticut Open – 2:6, 2:6.

Некоторые букмекеры заподозрили, что матчи договорные и обратились в суд. Внутренние правила позволяют букмекерским компаниям не выплачивать выигрыш, если есть подозрение в договорном статусе конкретного события.

Отметим, что в течение года было еще шесть исков в других судах Алматы и Астаны, которые обязали букмекерские конторы выплатить игрокам выигрыши, так как матчи не были признанными договорными со стороны Международной федерации тенниса или Tennis Integridy Unit.

По поводу подозрительного матча в Долгополов назвал все обвинения в свой адрес цирком. А Бондаренко свой поединок комментировать отказалась.