Сумасшедший розыгрыш Свитолиной стал лучшим на Итоговом турнире

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на Итоговом турнире была сильнее американской спортсменки Софии Кенин.

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В этом поединке Элина смогла достать очень сложный удар соперницы и в итоге взять ее подачу. Этот розыгрыш оценили и, таким образом, Свитолина уже в третий раз стала автором лучшего удара дня.

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Напомним, что последней соперницей Свитолиной в Пурпурной группе должна была быть 19-летняя канадка Бьянка Андрееску, но она получила травму по ходу встречи с Каролиной Плишковой и вынуждена была сняться с турнира. Ее заменила запасная теннисистка Кенин.

Кстати, ранее определилась соперница Элины Свитолиной по полуфиналу Итогового турнира. Ею стала швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, занявшая второе место в Красной группе. Ранее мы писали, что Элина в Китае выиграла уже 25 миллионов гривен, в переводе на доллары – 995 тысяч.

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