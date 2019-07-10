Суперпара Маррей – Уильямс покинула Уимблдон

Теннисисты не смогли пробиться в четвертьфинал в миксте

Энди и Серена. Фото: AFP

Американка Серена Уильямс и британец Энди Маррей уступили бразильцу Бруно Соарешу и американке Николь Меличар в матче третьего круга Уимблдона в соревнованиях среди смешанных пар. Матч завершился со счетом – 6:3, 4:6, 6:2 в пользу Соареша и Меличар. В четвертьфинале они сыграют с китаянкой Ян Чжаосюань и голландцем Мате Мидделкопом.

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37-летний Соарес четыре раза в паре играл в четвертьфинале на Уимблдоне (2009, 2014-2016, 2018). Он побеждал на Открытых чемпионатах Австралии (2016) и США (2016), а также дважды выступал в полуфинале Открытого чемпионата Франции (2008, 2013). 25-летняя Меличар является прошлогодней победительницей Уимблдона в паре с австрийцем Александром Пейей.

На счету 32-летнего Маррея 45 титулов в одиночном разряде, из которых три – на турнирах "Большого шлема", он побеждал на Открытом чемпионате США (2012) и на Уимблдоне (2013, 2016). Спортсмен пять раз доходил до финала Открытого чемпионата Австралии (2010, 2011, 2013, 2015, 2016). Он является единственным теннисистом, завоевавшим две олимпийских золотых медали (2012, 2016) в мужском одиночном разряде. В статусе первой ракетки мира британец провел 41 неделю.

Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии "Большого шлема", на данный момент в активе 37-летней американки 23 победы в одиночном разряде, семь из которых одержаны на Уимблдоне. На турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) Уильямс одержала 72 победы в одиночном разряде. Уильямс 186 недель подряд находилась на первой строчке рейтинга WTA, по этому показателю американская теннисистка делит первое место с немкой Штеффи Граф. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), также в активе теннисистки золото Игр 2012 года в одиночных соревнованиях.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина стала первой украинкой – в полуфинале "Большого шлема". В матче 1/4 финала украинка обыграла чешку Каролину Мухову – 7:5, 6:4

В полуфинале Уимблдона Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп. Ранее мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась соперница Свитолиной ради теннисной карьеры. Минус 12 кг красоты: румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.

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