Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Суперпара Маррей – Уильямс покинула Уимблдон

10 июля, 20:49

Теннисисты не смогли пробиться в четвертьфинал в миксте

Энди и Серена
Энди и Серена. Фото: AFP

Американка Серена Уильямс и британец Энди Маррей уступили бразильцу Бруно Соарешу и американке Николь Меличар в матче третьего круга Уимблдона в соревнованиях среди смешанных пар. Матч завершился со счетом – 6:3, 4:6, 6:2 в пользу Соареша и Меличар. В четвертьфинале они сыграют с китаянкой Ян Чжаосюань и голландцем Мате Мидделкопом.

Опрос: выберите самую красивую теннисистку Уимблдона

37-летний Соарес четыре раза в паре играл в четвертьфинале на Уимблдоне (2009, 2014-2016, 2018). Он побеждал на Открытых чемпионатах Австралии (2016) и США (2016), а также дважды выступал в полуфинале Открытого чемпионата Франции (2008, 2013). 25-летняя Меличар является прошлогодней победительницей Уимблдона в паре с австрийцем Александром Пейей.

На счету 32-летнего Маррея 45 титулов в одиночном разряде, из которых три – на турнирах "Большого шлема", он побеждал на Открытом чемпионате США (2012) и на Уимблдоне (2013, 2016). Спортсмен пять раз доходил до финала Открытого чемпионата Австралии (2010, 2011, 2013, 2015, 2016). Он является единственным теннисистом, завоевавшим две олимпийских золотых медали (2012, 2016) в мужском одиночном разряде. В статусе первой ракетки мира британец провел 41 неделю.

Уильямс является рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии "Большого шлема", на данный момент в активе 37-летней американки 23 победы в одиночном разряде, семь из которых одержаны на Уимблдоне. На турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) Уильямс одержала 72 победы в одиночном разряде. Уильямс 186 недель подряд находилась на первой строчке рейтинга WTA, по этому показателю американская теннисистка делит первое место с немкой Штеффи Граф. Она является трехкратной олимпийской чемпионкой в парном разряде (2000, 2008, 2012), также в активе теннисистки золото Игр 2012 года в одиночных соревнованиях.

Ранее мы писали, что Элина Свитолина стала первой украинкой – в полуфинале "Большого шлема". В матче 1/4 финала украинка обыграла чешку Каролину Мухову – 7:5, 6:4

В полуфинале Уимблдона Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп. Ранее мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась соперница Свитолиной ради теннисной карьеры. Минус 12 кг красоты: румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Серена Уильямс, Энди Маррей, Уимблдон

Вы сейчас просматриваете новость " Суперпара Маррей – Уильямс покинула Уимблдон". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Что нужно есть, чтобы дожить до 100 лет

Самолет с украинцами рухнул под Полтавой: подробности трагедии

Почему желтеют листья у чеснока

Александр Цекало изменился ради молодой жены

Пирамида Хеопса оказалась совсем не тем, чем кажется

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Диетолог назвала самую идеальную ягоду для похудения

Кокорину дали срок больше, чем убийце

Ученые назвали главную причину гибели майя

Остановилось сердце легенды российского кино

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 20:35

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:27

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

"Чот ты медленный стал": Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы

Вчера, 17:12

По мнению подписчиков Александра, от его былой феноменальной скорости не осталось и следа

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Вчера, 00:48

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Новая схема у "Шахтера" и новые беки у "Динамо": фишки сборов клубов УПЛ

8 июля, 08:55

Новый наставник "горняков" Каштру внедряет 4-1-4-1, а Хацкевич пробует в защите хавбеков

Пьяных россиянок жестко проучили за насмешки над "мовой"

Без химии: 10 народных средств от комаров

От чего спасет хурма
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь