Свитолина без проблем вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Сегодня, 22:02

Стали известны соперницы украинских теннисисток на турнире WTA Premier 5 

Элина Свитолина. Фото AFP
Элина Свитолина. Фото AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA Premier 5 Western&Southern Open в Цинциннати, США. В матче третьего круга, перенесенном с четверга на пятницу из-за дождя, украинка, посеянная под пятым номером, обыграла юную американскую теннисистку, победительницу Открытого чемпионата США среди юниоров 2017 года Аманду Анисимову – 6:4, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 10 минут. Анисимовой только однажды удалось заработать брейкпойнт на подаче украинки, который Свитолина отыграла. Украина реализовала свое преимущество с первого же матчбола.

Следующей соперницей Элины Свитолиной станет победительница Кики Бертненс из Голландии. В третьем круге она победила Анетт Контавейт из Эстонии (6:3, 2:6, 6:3). Свитолина и Бертенс встречались в 2016 году на итоговом турнире в Чжухае. Тогда победу одержала украинка.

Ранее в четвертьфинал турнира в Цинциннати вышла Леся Цуренко, обыгравшая россиянку Екатерину Макарову из России. В следующем раунде она сыграет с первой ракеткой мира румынкой Симоной Халеп. Все 4 предыдущих матча остались за Халеп. Однако теннисистки не играли между собой с 2014 года.

Напомним, что на этой неделе Элина Свитолина покинула топ-5 мирового рейтинга и опустилась на седьмую строчку. На прошлой неделе она не смогла защитить титул на турнире в Монреале.

Добавим, что лучший теннисист Украины перенес операцию и в этом году больше не вернется на корт. Проблемы с кистью Долгополов испытывал с января, но пытался вылечить без хирургического вмешательства.
теннис, Элина Свитолина, Леся Цуренко

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Источник:

tennisua.org

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