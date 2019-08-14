Свитолина эйсами смела со своего пути бельгийку на турнире в Цинциннати

Для победы над 23-й ракеткой мира ведущей украинской теннисистке понадобилось чуть больше часа

Элина Свитолина / Фото: AFP

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира серии Premier 5 в Цинциннати, обыграв в двух сетах 23-го номера мирового рейтинга бельгийку Элизе Мертенс - 6:4, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час и 13 минут. За это время Свитолина выполнила 6 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и выиграла 4 гейма на приеме. Ее соперница сделал 2 эйса, 8 раз ошиблась при вводе мяча в игру, а также не реализовала ни одного брейк-поинта.

Счет в личных встречах Свитолиной и Мертенс стал 3:1 в пользу украинки. Отметим, что в третьем раунде Свитолина может сыграть против своей недавней обидчицы Софии Кенин. Чтобы такая встреча состоялась, американке нужно пройти Зарину Диас.

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Как мы писали ранее, Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Торонто. В четвертьфинальном поединке канадских соревнований наша ведущая теннисистка в двух сетах проиграла американке Софии Кенин – 6:7 (2:7), 4:6.

Также сообщалось, что Элина Свитолина вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира. Свитолина в период с 2018-го по 2019 год заработала 6,1 миллиона долларов, при этом 1,5 миллиона – это прибыль от рекламы.

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