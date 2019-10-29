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Свитолина – Халеп: где смотреть украино-румынское сражение на Итоговом турнире

29 октября, 15:42

Экс-первая ракетка мира рассказала, что у нее были проблемы со спиной

Симона Халеп

Симона Халеп / Фото: Reuters

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Экс-первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп, которая в первом круге Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне добыла волевую победу над канадкой Бьянкой Андрееску, рассказала, что ждет от завтрашнего матча против украинки Элины Свитолиной.

Поединок второго тура группового раунда Свитолина – Халеп начнется в 12:30 по Киеву. В Украине в прямом эфире его покажет телеканал Спорт 1. Напомним, что в стартовом поединке турнира Элина обыграла вторую ракетку мира чешку Каролину Плишкову.

"Наверное, Свитолиной нравится этот корт. Она хорошо его чувствует и играет здесь крайне уверенно, – отметила Халеп в разговоре с пресс-службой WTA. – Элина стала чемпионкой в прошлом году. Это очень здорово, потому что выступать на подобных соревнованиях – это как играть в финале турнира Большого шлема каждый день".

"Поединок со Свитолиной будет очень тяжелым, но я с нетерпением его жду, – добавила румынка. – Матч с Андрееску? Это был отличный матч в исполнении нас обеих. Я горжусь тем, как боролась, потому что в течение последнего месяца практически не тренировалась из-за проблем со спиной. Этот матч был вызовом для меня, потому что Бьянка младше меня на 10 лет. Это была отличная борьба, и я довольна своей победой". Также мы сообщали, что Осака, бросавшаяся из крайности в крайность, снялась с Итогового турнира.

Смотрите, как Элина Свитолина победила на турнире Женской теннисной ассоциации в Сингапуре

Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

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