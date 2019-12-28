Свитолина и Монфис доложили о прилете на турниры в Австралию

Украинская прима тенниса Элина Свитолина и ее парень Гаэль Монфис завершили отпуск в Эмиратах и прилетели в Австралию. Ранее мы писали: бойфренд Свитолиной рассказал, какой подарок хотел бы получить от украинки на Рождество.
По традиции именно на Зеленом континенте открывают новый сезон и новый год теннисисты. Как мы сообщали ранее, Свитолина и Ястремская заявились на элитный турнир в Брисбене. А Монфис сыграет в командном чемпионате Ассоциации теннисистов-профессионалов. Фото улыбчивой пары разместили в соцсетях организаторы соревнований.
Напомним, что Свитолина сейчас занимает шестое место в мировом рейтинге, а Монфис – десятое. Именно в Австралии пара встретит Новый год. А затем начнет подготовку к первому в сезоне турниру серии "Большого шлема" – открытому чемпионату этой страны. Мы писали, что пятеро украинцев выступят в квалификации Australian Open-2020.
Читайте также о том, что ФТУ не станет шантажировать Свитолину участием в Олимпиаде.
Смотрите, как украинка побеждала на турнире WTA в Пекине
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк