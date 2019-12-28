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Свитолина и Монфис доложили о прилете на турниры в Австралию

28 декабря, 09:40

Украинка и ее французский бойфренд открывают новый сезон на Зеленом континенте

Элина и Гаэль в Дубае

Элина и Гаэль в Дубае / Фото: Instagram

Украинская прима тенниса Элина Свитолина и ее парень Гаэль Монфис завершили отпуск в Эмиратах и прилетели в Австралию. Ранее мы писали: бойфренд Свитолиной рассказал, какой подарок хотел бы получить от украинки на Рождество.

По традиции именно на Зеленом континенте открывают новый сезон и новый год теннисисты. Как мы сообщали ранее, Свитолина и Ястремская заявились на элитный турнир в Брисбене. А Монфис сыграет в командном чемпионате Ассоциации теннисистов-профессионалов. Фото улыбчивой пары разместили в соцсетях организаторы соревнований.

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Напомним, что Свитолина сейчас занимает шестое место в мировом рейтинге, а Монфис – десятое. Именно в Австралии пара встретит Новый год. А затем начнет подготовку к первому в сезоне турниру серии "Большого шлема" – открытому чемпионату этой страны. Мы писали, что пятеро украинцев выступят в квалификации Australian Open-2020.

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Читайте также о том, что ФТУ не станет шантажировать Свитолину участием в Олимпиаде.

Смотрите, как украинка побеждала на турнире WTA в Пекине

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теннис Элина Свитолина WTA Гаэль Монфис Брисбен

Источник: xsport.ua

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