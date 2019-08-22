Свитолина и Ястремская попали в посев престижного турнира с призовым фондом в 50 миллионов долларов

Элина Свитолина / Фото: AFP

Две украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская попали в число сеяных участниц Открытого чемпионата США по теннису (US Open-2019).

Первая ракетка Украины Свитолина — пятая, в соответствии с ее позицией в рейтинге WTA. Попала в посев и Ястремская (33-е место в рейтинге), которая стала 32-й сеяной благодаря отказу от участия в турнире американки Аманды Анисимовой. Лидером посева стала первая ракетка планеты и победительница прошлогоднего US Open японка Наоми Осака.

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Напомним, что в основной сетке US Open сыграют четыре украинки. Кроме Свитолиной и Ястремской, нашу страну представят Леся Цуренко и Катерина Козлова. В квалификации продолжает борьбу Катарина Завацкая, которая во втором раунде сыграет против Анны Фридзам из Германии. Еще одна украинка Ангелина Калинина завершила выступления на турнире Большого шлема.

Между тем наша номер один Элина Свитолина с бойфрендом Гаэлем Монфисом уже в "Большом яблоке" и готовятся к старту в основе (первый игровой день – 26 августа). Оба далеко в Цинциннати не прошли, поэтому "освободились" чуть раньше.

Тем не менее нашей теннисной парочке этого хватило, чтобы улучшить позиции в рейтинге и на US Open быть 5-й и 13-м сеяными. На одну строчку Свитолина поднялась и в чемпионской гонке WTA – теперь она 9-я.

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