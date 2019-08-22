Свитолина и Ястремская попали в посев престижного турнира с призовым фондом в 50 миллионов долларов

Две украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская попали в число сеяных участниц Открытого чемпионата США по теннису (US Open-2019).
Первая ракетка Украины Свитолина — пятая, в соответствии с ее позицией в рейтинге WTA. Попала в посев и Ястремская (33-е место в рейтинге), которая стала 32-й сеяной благодаря отказу от участия в турнире американки Аманды Анисимовой. Лидером посева стала первая ракетка планеты и победительница прошлогоднего US Open японка Наоми Осака.
Напомним, что в основной сетке US Open сыграют четыре украинки. Кроме Свитолиной и Ястремской, нашу страну представят Леся Цуренко и Катерина Козлова. В квалификации продолжает борьбу Катарина Завацкая, которая во втором раунде сыграет против Анны Фридзам из Германии. Еще одна украинка Ангелина Калинина завершила выступления на турнире Большого шлема.
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Между тем наша номер один Элина Свитолина с бойфрендом Гаэлем Монфисом уже в "Большом яблоке" и готовятся к старту в основе (первый игровой день – 26 августа). Оба далеко в Цинциннати не прошли, поэтому "освободились" чуть раньше.
Тем не менее нашей теннисной парочке этого хватило, чтобы улучшить позиции в рейтинге и на US Open быть 5-й и 13-м сеяными. На одну строчку Свитолина поднялась и в чемпионской гонке WTA – теперь она 9-я.
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