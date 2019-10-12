Свитолина и Ястремская сыграют в основной сетке Кубка Кремля

Наши теннисистки узнали соперниц на турнире в Москве

Элина Свитолина / Фото: AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина получила первый номер посева на хардовом турнире серии WTA Premier в Москве и начнет соревнования со второго круга. Элина встретится с победительницей пары Онс Жабер – Вероника Кудерметова. Ранее мы писали, что американка помогла Свитолиной попасть на Итоговый турнир.

Свитолина трижды выступала на "Кубке Кремля": в 2012 и 2013 годах проигрывала в первом круге, а в 2016 году дошла до полуфинала.

Элина Свитолина / Фото: AFP

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Другая украинская теннисистка Даяна Ястремская, посеянная под пятым номером, в первом круге сыграет против действующей чемпионки Дарьи Касаткиной.

Даяна Ястремская / Фото: AFP В тренде Усик – Уизерспун: онлайн дебютного боя украинца в супертяжах

Отметим, что турнир пройдет с 14-го по 20-е октября в Москве.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас четвертую строчку, но и свое благосостояние.

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