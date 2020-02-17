Свитолина и Ястремская узнали первых соперниц в борьбе за 17 миллионов

Элина стартует в фартовом для себя Дубае матчем против американки Брэйди. Даяну ждет россиянка

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Ведущие украинские теннисистки узнали имена своих соперниц на престижном турнире в Дубае с призовым фондом 2 643 670 долларов.В рамках соревнований серии Премьер в ОАЭ первая и вторая ракетки нашей страны Элина Свитолина и Даяна Ястремская стартуют с 1/16 финала.

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Элина Свитолина / Фото: Instagram

Итак, Элина Свитолина в первом круге будет противостоять американке Дженнифер Брэйди. Кстати, теннисистки уже встречались единожды – тогда украинка в Монреале переиграла соперницу. Интересно, что изначально Свитолина должна была играть с Мугурусой, но затем сетка соревнований изменилась, и Элина избежала противостояния на старте с неудобной для себя испанкой, которой проиграла обе последние встречи.

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Добавим, что соревнования в Дубае – любимые в карьере Элины Свитолиной. Она выигрывала их в 2017 и 2018 годах.

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Даяна Ястремская же на старте турнира в Дубае сыграет против россиянки Вероники Кудерметовой. Отметим, что ранее Вероника победила Даяну на турнире в Тяньцзине. Так что у украинки есть шанс взять реванш.

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Чемпионат в Дубае стартовал 17 февраля и продлится до 22 февраля. Победительница турнира получит чек на 696 860 долларов. В пересчете на украинскую валюту это порядка 17 млн гривен.

Смотрите, как Свитолина выигрывала последние крупные соревнования

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