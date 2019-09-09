Свитолина идет на полмиллиарда: озвучена гигантская сумма призовых Элины за всю карьеру

24-летняя одесситка заметно улучшила не только позиции в теннисном рейтинге, но и свое благосостояние

Элина Свитолина / Фото: AFP

Успешное выступление на Открытом чемпионате США по теннису не только заметно улучшило позиции Элины Свитолиной в рейтинге WTA, но и существенно отразилось на благосостоянии первой ракетки Украины. Благодаря выходу в полуфинал американского "шлема" 24-летняя одесситка перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых за свою карьеру.

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Выход в полуфинал US Open-2019, в котором Свитолина уступила Серене Уильямс, пополнил банковский счет Элины на 960 тысяч долларов. Таким образом суммарный заработок украинской теннисистки за всю ее карьеру перевалил уже за $16 млн, составив 16 085 521 доллар США. В пересчете на украинскую валюту, по нынешнему курсу, получается свыше 402 млн гривен. С такими темпами не за горами и преодоление рубежа в полмиллиарда!

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Рейтинг WTA. Положение на 9 сентября 2019

1 Эшли Барти (Австралия) 6501 очков

2 Каролина Плишкова (Чехия) 6125

3 Элина Свитолина (Украина) 5032

4 Наоми Осака (Япония) 4846

5 Бьянка Андрееску (Канада) 4835

6 Симона Халеп (Румыния) 4803

7 Петра Квитова (Чехия) 4326

8 Кики Бертенс (Нидерланды) 4325

9 Серена Уильямс (США) 3935

10 Беоинда Бенчич (Швейцария) 3738

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Напомним, что после поражения от Серены Уильямс на US Open Элина Свитолина не стала искать крайних. "Когда ты играешь против легенды и не используешь свои шансы, Серена затем забирает все, и ты не сможешь ничего вернуть", – признала украинка.

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