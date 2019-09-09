Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,66

Свитолина идет на полмиллиарда: озвучена гигантская сумма призовых Элины за всю карьеру

9 сентября, 16:24

24-летняя одесситка заметно улучшила не только позиции в теннисном рейтинге, но и свое благосостояние

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Успешное выступление на Открытом чемпионате США по теннису не только заметно улучшило позиции Элины Свитолиной в рейтинге WTA, но и существенно отразилось на благосостоянии первой ракетки Украины. Благодаря выходу в полуфинал американского "шлема" 24-летняя одесситка перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых за свою карьеру.

Читайте также: Колдунья с чеком на 3,85 миллиона долларов: у нее есть то, чего нет у Свитолиной

Выход в полуфинал US Open-2019, в котором Свитолина уступила Серене Уильямс, пополнил банковский счет Элины на 960 тысяч долларов. Таким образом суммарный заработок украинской теннисистки за всю ее карьеру перевалил уже за $16 млн, составив 16 085 521 доллар США. В пересчете на украинскую валюту, по нынешнему курсу, получается свыше 402 млн гривен. С такими темпами не за горами и преодоление рубежа в полмиллиарда!

Реклама

Рейтинг WTA. Положение на 9 сентября 2019

  • 1 Эшли Барти (Австралия) 6501 очков
  • 2 Каролина Плишкова (Чехия) 6125
  • 3 Элина Свитолина (Украина) 5032
  • 4 Наоми Осака (Япония) 4846
  • 5 Бьянка Андрееску (Канада) 4835
  • 6 Симона Халеп (Румыния) 4803
  • 7 Петра Квитова (Чехия) 4326
  • 8 Кики Бертенс (Нидерланды) 4325
  • 9 Серена Уильямс (США) 3935
  • 10 Беоинда Бенчич (Швейцария) 3738

В тренде
Заседания Верховной Рады ІХ созыва: все подробности

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Напомним, что после поражения от Серены Уильямс на US Open Элина Свитолина не стала искать крайних. "Когда ты играешь против легенды и не используешь свои шансы, Серена затем забирает все, и ты не сможешь ничего вернуть", – признала украинка.

Также мы рассказывали, что "дьявол" запретил американке Линдси Вонн аплодировать россиянину Медведеву в финале US Open. Хоккеисту "Нью-Джерси Девилз" Пи Кею Суббэну не понравилось, что его знаменитая невеста поддерживает спортсмена из РФ.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

теннис Элина Свитолина WTA

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Я тебя найду!": легендарный Джокович пригрозил болельщику расправой на US OpenТеннис
Новый рекорд супер-Свитолиной: Элина вышла в 1/2 US Open и разбогатела на миллион долларов!
Новый рекорд супер-Свитолиной: Элина вышла в 1/2 US Open и разбогатела на миллион долларов!Теннис
В полуфинале Свитолина сыграет с шестикратной победительницей US Open
В полуфинале Свитолина сыграет с шестикратной победительницей US OpenТеннис
Свитолина разгромила американку Киз на US Open и добилась исторического рекорда
Свитолина разгромила американку Киз на US Open и добилась исторического рекордаТеннис
"Дело в мужчине": в США раскрыли главный секрет триуфма Свитолиной на US OpenТеннис
"У меня не было выбора": Свитолина поделилась первыми эмоциями после исторической победыТеннис

Новости партнеров

Loading...