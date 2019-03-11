Свитолина мечтает о такой машине, как у Роналду

Первая ракетка Украины ездит на Porsche Cayenne, но хотела бы обзавестись Lamborghini

Элина Свитолина обожает машины. Фото: Instagram

Свитолина мечтает о такой машине, как у Роналду //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/672/806/5c8672806fd43.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/672/806/5c8672806fd43.png 2019-03-11T16:36:00+02:00 Теннис Первая ракетка Украины ездит на Porsche Cayenne, но хотела бы обзавестись Lamborghini

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, о каком автомобиле она мечтает. Признание прозвучало во время видеозаписи поездки Элины в США за рулем "кубика" Mercedes в компании владельца местного авто-клуба Криса Карела, находившегося на переднем пассажирском сидении. Кстати, Крис также занимается теннисом, а его тренером является старший брат Элины – Юлиан.

"Я обожаю автомобили, как и мои брат и отец, – рассказала Свитолина. – Я всегда была поклонником автомобилей, люблю пробовать новые. Этот автомобиль (Mercedes G550 4x4 Squared) – один из моих любимых, я впервые его вожу. А машиной моей мечты была бы, я точно это знаю, новая Lamborghini 4x4. Я никогда ее не водила, но выглядит она потрясающе. Сейчас у меня Porsche Cayenne".

Отметим, что Lamborghini популярны среди звезд спорта. Например, машины этой марки есть в автопарке у футболистов Криштиану Роналду и Серхио Агуэро.

Как сообщалось ранее, Элина Свитолина пополнила свой счет на 88 тысяч долларов, разгромив на турнире в Индиан-Уэллсе бывшую россиянку. Всего за свою карьеру украинка заработала 13 640 876 долларов призовых.

Также сообщалось, что Свитолина выругалась на своего парня и выложила видео в соцсети.

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