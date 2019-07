Свитолина может заработать в два раза больше: рекордные призовые в истории тенниса

На Итоговом чемпионате WTA теннисистки разыграют 14 млн долларов

Свитолина выиграла Итоговый чемпионат WTA. Фото: AFP

Призовой фонд Итогового чемпионата WTA (Женской теннисной ассоциации) 2019 года в Шэньчжэне (Китай) будет рекордным в истории турнира – 14 миллионов долларов. Ранее на протяжении нескольких лет он составлял 7 млн долларов.

Теннисистка, которой удастся выиграть Итоговый чемпионат, не проиграв ни одного матча, получит $4,75 млн. Это рекордная сумма в истории тенниса. К примеру, победительница Открытого чемпионата США получит $3,85 млн.

Если чемпионка проиграет один матч в группе, то в итоге получит $4,42 млн. Если потерпит два поражения – $4,115. В 2018 году чемпионкой стала украинка Элина Свитолина, не потерпевшая на турнире ни одного поражения.

Теннисистки, которым удастся выиграть Итоговый чемпионат WTA в парном разряде, не проиграв ни матча, получат миллион долларов. Турнир пройдет с 27 октября по 3 ноября 2019 года.

Несколько дней назад мы писали о том, что чемпионку Уимблдона румынскую теннисистку помпезно встречали в Бухаресте. Симоне Халеп рукоплескали 25 тысяч человек. Среди них – легендарный футболист Георге Хаджи. При этом в честь Халеп на стадионе в Бухаресте запускали фейерверки и играла бессмертная We are the champions!

