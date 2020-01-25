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Свитолина на глазах у Монфиса была разгромлена экс-первой ракеткой мира

25 января, 11:47

Гарбинье Мугуруса не оставила шансов нашей теннисистке

Элина Свитолина и Гарбинье Мугуруса

Элина Свитолина и Гарбинье Мугуруса / Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уступила в матче с 32-й ракеткой мира Гарбинье Мугурусой в 1/16 финала турнира "Большого шлема" Australian Open. Матч длился 68 минут и закончился со счетом – 1:6, 2:6. Украинка не осуществила брейков, отдав 4 подачи сопернице. Свитолина совершила 2 эйса без двойных ошибкок (4/1 у соперницы).

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За поединком следил парень украинской теннисистки Гаэль Монфис, который также был расстроен поражением.

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Таким образом, Украина осталась без представительниц на Australian Open: ранее из одиночных соревнований вылетели Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Катерина Бондаренко и Катерина Козлова.

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Кстати, Федерер и Милмен выдали сумасшедший четырехчасовой триллер, после которого болельщики аплодировали им стоя. Швейцарец в решающем тай-брейке обыграл Миллмана и вышел в четвертьфинал.

Ранее мы писали, что Свитолина в сине-желтой повязке разобралась с американкой Дэвис на Australian Open. Украинская теннисистка на глазах у Гаэля Монфиса вышла в третий круг.

Смотрите, как украинки Свитолина и Ястремская успешно начали выступление в Мельбурне:

Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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теннис Элина Свитолина Australian Open теннисистка

Источник: Сегодня|Спорт

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