Свитолина на карантине решила себя клонировать: теперь Элин стало пять

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала очередное занятное видео в своем Instagram. Пятая ракетка мира исполнила зажигательный танец, а с помощью эффектов еще и "клонировала" себя: танцевала не одна Элина, а пять Элин. Напомним, ранее на карантине Свитолина освоила латину.
"То, что заставило меня двигаться и потеть", – так подписала фото своего нового танца с четырьмя "сестричками-близняшками" Элина Свитолина.
Фолловеры Элины Свитолиной отреагировали на ее новый клип с юмором. Вот некоторые из их комментариев:
- Ты там с ума сходишь?
- Шел 15-й день карантина
- Огонь!
- Сестринство Свитолиных
- А продюсер этого ролика, судя по всему, Монфис
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Ранее мы рассказывали, чтоСвитолина на карантине записала ролик со страшным закадровым голосом. По сюжету, страх заразиться коронавирусом не дает Элине и ее возлюбленному Гаэлю Монфису даже спокойно поцеловаться.
Смотрите, чем на карантине заняты другие звезды украинского спорта
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