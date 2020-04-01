Свитолина на карантине решила себя клонировать: теперь Элин стало пять

Ведущая украинская теннисистка умножила себя на число, соответствующее ее позиции в мировом рейтинге

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала очередное занятное видео в своем Instagram. Пятая ракетка мира исполнила зажигательный танец, а с помощью эффектов еще и "клонировала" себя: танцевала не одна Элина, а пять Элин. Напомним, ранее на карантине Свитолина освоила латину.

"То, что заставило меня двигаться и потеть", – так подписала фото своего нового танца с четырьмя "сестричками-близняшками" Элина Свитолина.

INSTAGRAM

Фолловеры Элины Свитолиной отреагировали на ее новый клип с юмором. Вот некоторые из их комментариев:

Ты там с ума сходишь?

Шел 15-й день карантина

Огонь!

Сестринство Свитолиных

А продюсер этого ролика, судя по всему, Монфис

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Ранее мы рассказывали, чтоСвитолина на карантине записала ролик со страшным закадровым голосом. По сюжету, страх заразиться коронавирусом не дает Элине и ее возлюбленному Гаэлю Монфису даже спокойно поцеловаться.

Смотрите, чем на карантине заняты другие звезды украинского спорта

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