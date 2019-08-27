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Свитолина налегке вышла в следующий раунд US Open, где ее ждет "старая знакомая"

27 августа, 09:20

Элине хватило двух сетов для выхода во второй круг

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: AFP

Лучшая теннисистка Украины одесситка Элина Свитолина, занимающая пятую строчку в мировом женском рейтинге, стартовала с победы на US Open – заключительном в нынешнем году турнире серии "Большого шлема" с общим призовым фондом более 57 миллионов долларов.

Соперницей нашей соотечественницы в первом круге была 17-летняя американка Уитни Осуигве, с которой ранее украинка не встречалась на корте. Особых проблем Элина не испытала и легко обыграла оппонентку в двух сетах – 6:1, 7:5.

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За выход в следующий раунд турнира Свитолина встретится с экс-первой "ракеткой" мира пятикратной чемпионкой Уимблдона и двукратной победительницей US Open американкой Венус Уильямс, которая в свою очередь взяла верх над китаянкой Сайсай Чжен – 6:1 6:0.

Напомним, что в этом сезоне теннисистки уже встречались на турнире Большого Шлема: в первом круге Ролан Гаррос Элина Свитолина победила со счетом 6-3 6-3.

Как мы писали ранее, Свитолина и Монфис слились в поцелуе на корте в Нью-Йорке. Лучшая теннисистка Украины позволила себе расслабиться перед турниром с призовым фондом в 57 млн долларов.

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теннис US Open Элина Свитолина Венус Уильямс

Источник: Сегодня|Спорт

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