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Свитолина не смогла пробиться в полуфинал турнира в Пекине

4 октября, 12:09

Украинка уступила представительнице Нидерландов.

Элина Свитолина

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла Кики Бертенс в четвертьфинале турнира WTA в Пекине. Ранее мы писали, что Свитолина установила рекорд по эйсам на China Open.

Матч длился 1 час 40 минут и завершился со счетом 6:7, 2:6. Исход партии решился на тай-брейке, где Свитолина четырежды уступила на собственной подаче.

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Таким образом, голландская теннисистка выбила из турнира в Пекине вторую украинку. Ранее она во втором раунде обыграла Даяну Ястремскую.

В полуфинале турнира Бертенс встретится с австралийкой Эшли Барти. Турнир завершится шестого октября.

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Отметим, в четвертьфинале China Open Свитолина встретится с восьмой ракеткой мира Кики Бертенс из Голландии. Она является прямой конкуренткой Элины в борьбе за путевку на Итоговый турнир WTA в Шэньчжэне. Ранее на турнире в Китае Бертенс обыграла Даяну Ястремскую.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. Знаменитая одесситка благодаря недавнему выходу в полуфинал американского "Шлема" перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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теннис Элина Свитолина теннисистка

Источник: Сегодня|Спорт

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