Свитолина не смогла выйти в полуфинал престижного турнира в США

Украинка в двух сетах уступила сопернице из Голландии

Украинская теннисистка Элина Свитолина завершила свои выступления на турнире WTA Premier 5 Western&Southern Open в Цинциннати, США. В четвертьфинале украинка, посеянная под пятым номером, проиграла представительнице Голландии Кики Бертенс – 4:6, 3:6.

Свитолина повела в первой партии 4:1, но не смогла удержать преимущества, проиграв 5 геймов подряд и допуская по ходу игры много невынужденных ошибок.

Во втором сете вперед вышла Бертенс 5:2. Украинка смогла отыграть один брейк, но на большего добиться она не смогла.

Напомним, что на этой неделе Элина Свитолина покинула топ-5 мирового рейтинга и опустилась на седьмую строчку. На прошлой неделе она не смогла защитить титул на турнире в Монреале.

Кстати, что во время турнира в Канаде Элина Свитолина призвала обучить теннисисток оказанию первой медицинской помощи. Это случилось после того, как в матче с украинкой пострадала румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, которая неудачно упала и порвала связку на ноге.

Добавим, что лучший теннисист Украины перенес операцию и в этом году больше не вернется на корт. Проблемы с кистью Долгополов испытывал с января, но пытался вылечить без хирургического вмешательства.