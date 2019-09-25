Свитолина не заметила россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Ухане

Наша спортсменка не испытала проблем с соперницей

Элина Свитолина / Фото: AFP

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла второй матч на турнире серии Премьер 5. Ранее мы писали, что Свитолиной посоветовали лечь под нож ради карьеры.

Наша спортсменка в двух сетах обыграла россиянку Светлану Кузнецову в 1/8 финала турнира в китайском Ухане.

Матч длился 78 минут и закончился со счетом – 6:4, 6:2. Украинка осуществила пять брейков, отдав одну подачу сопернице. Также на счету украинки два эйса и три двойных ошибки.

В 1/4 финала Элина Свитолина встретится с победительницей матча Ван Цян – Элисон Риск.

Напомним, перед стартом китайской серии турниров была озвучена гигантская сумма призовых Свитолиной за всю карьеру. 25-летняя одесситка за последнее время заметно улучшила не только позиции в мировом теннисном рейтинге, где она занимает сейчас третью строчку, но и свое благосостояние. Благодаря выходу в полуфинал американского "Шлема" Элина перешагнула внушительную отметку в 16 миллионов долларов призовых.

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