Свитолина неожиданно проиграла эстонке: судьба сборной Украины зависла на волоске

Поднимется ли в классе наша теннисная команда, зависит теперь от результата парной встречи

Элина Свитолина / Фото: Федерация тенниса Украины

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина в рамках противостояния Украина – Эстония на Кубке Федерации в Таллине неожиданно уступила 22-му номеру мирового рейтинга – хозяйке корта Анне Контавейт. Напомним, ранее без особых проблем – со счетом 6:3, 6:1-наша Даяна Ястремская одолела эстонку Елену Малыгину.

Реклама

Поединок Элины Свитолиной продлился 2 часа и 10 минут и завершился со счетом 6:3, 6:7, 6:2 в пользу Анны Контавейт, которая, что интересно, выиграла все свои одиночные встречи по ходу турнира. Таким образом, судьбу противостояния плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны между Украиной и Эстонией решит парный матч – Марта Костюк/Леся Цуренко – Елена Малыгина /Анна Контавейт.

Читайте также: Поглазеть на великих: Федерер и Надаль собрали в Африке десятки тысяч и установили небывалый рекорд

Напомним, что победитель данной встречи будет играть в плей-офф Мировой группы за право в следующем году играть в квалификации финала Кубка Федерации, тогда как уступившая сборная продолжит выступления в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама