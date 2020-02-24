Свитолина никак не выйдет из пике, а Ястремская на старте турнира в Катаре сумела победить

Украинские теннисистки заработали в Дохе почти по 18 тысяч долларов

Лидер украинского женского тенниса, Элина Свитолина, продолжает терять позиции в мировом рейтинге и никак не может найти свою игру. В 2020 году 25-летняя одесситка проиграла матчей больше, чем выиграла – 5 против 4. В свежем рейтинге WTА Свитолина опустилась уже на седьмую позицию, хотя еще недавно была на третьей. Напомним, на прошлой неделе Свитолина уступила на старте турнира в Дубае.

Сегодня Элина вновь проиграла. В первом круге крупного турнира в Дохе с призовым фондом в 3,2 миллиона долларов она не устояла перед 18-летней американкой Амандой Анисимовой. Сопернице, которая занимает 29-е место в мировом рейтинге, украинка сдалась без вариантов в двух сетах – дважды по 3:6. Пока что у нашей именитой теннисистки в этом году лучше выходит публиковать фотографии и посты в соцсетях, чем выступать на корте.

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Еще одна украинка, 19-летняя Даяна Ястремская, сумела выиграть первый матч в Катаре. Молодая одесситка выбила из борьбы некогда грозную 34-летнюю бельгийку Кирстен Флипкенс – 6:2, 6:4. Интересно, что обе наши спортсменки пока что заработали в Дохе по 17800 долларов, поскольку Ястремская пробилась во второй круг, а Свитолина вышла туда без борьбы из-за высокого посева под пятым номером.

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Вчера Ястремская и Свитолина проиграли стартовый матч в Катаре в парном разряде. Интересно, что одной из обидчиц была Флипкенс, которой Даяна сегодня отомстила в "одиночке".

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