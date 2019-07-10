Свитолина о своем бойфренде: "Он тот, кто понимает, через что я прохожу"

Украинка закрутила роман с французским теннисистом Гаэлем Монфисом

Элина и Гаэль. Фото: Instagram

Украинская теннисистка Элина Свитолина, после выхода в полуфинал Уимблдона, рассказала о поддержке, которую ей оказывает француз Гаэль Монфис. Они встречаются с начала 2019 года.

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"Он тот, кто понимает, через что я прохожу. Это помогает. Он очень понимающий. В последние несколько месяцев мне пришлось непросто, потому что я была вынуждена много ездить с травмой. Впервые в карьере мне пришлось остановиться, я не могла правильно тренироваться. Обычно я тренируюсь по пять часов в день, я всегда что-то делаю. Но мне пришлось остановиться и ничего не делать.

Гаэль очень мне помог. Мы много разговаривали. Я очень закрытый человек. Я открылась, когда поняла, что для меня важно. В конце концов, именно я принимаю решения, но здорово, что он мне помогает", – призналась Свитолина.

В полуфинале Уимблдона Свитолина сыграет с румынкой Симоной Халеп. Ранее мы рассказывали, от какой шикарной груди отказалась соперница Свитолиной ради теннисной карьеры. Минус 12 кг красоты: румынка Симона Халеп пожертвовала своей завораживающей "шестеркой", чтобы быть более мобильной на корте.

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